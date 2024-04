Red Dead Redemption 2 Versteckte Audiodatei zeigt seltenen Patzer

HQ

Rockstar Games ist normalerweise unglaublich geheimnisvoll, wenn es um seine kommenden Projekte geht. Abgesehen von den Grand Theft Auto VI-Leaks, die wir letztes Jahr gesehen haben, bekommen wir selten einen Blick auf etwas, an dem Rockstar arbeitet, bis es fertig ist.

Wir sehen auch normalerweise nicht, was hinter den Kulissen vor sich geht, selbst nach der Veröffentlichung eines Spiels, was diesen Fund des YouTubers Red Dead Redemption Stories so interessant macht. In einer versteckten Audiodatei hören wir eine Szene im Spiel in einem viel roheren Stil. Die Echos, zusätzliche Geräusche aus den Outfits der Schauspieler und vieles mehr sind alle enthalten, und wir bekommen sogar einen Patzer aus dem Niederländischen.

Bei 3:10 im Video unten kann man den niederländischen Schauspieler Benjamin Byron Davis einen Spruch verstreichen lassen, bevor er "Fick mich" sagt, lacht und zu dieser kakaobutterweichen Stimme zurückkehrt, an die wir alle so gewöhnt sind.