Red Dead Redemption 2 soll laut Insider dieses Jahr noch den aktuellen Patch erhalten

HQ

Es gibt viele Red Dead Redemption 2 -Fans da draußen, aber es ist schwer zu bestreiten, dass Spieler außer der bevorstehenden Veröffentlichung von GTA VI gerade etwas Rockstar-bezogenes im Kopf haben. Dennoch könnte das lang erwartete Current-Gen-Update für Red Dead Redemption 2 noch dieses Jahr erscheinen, wenn man einem Insider Glauben schenkt.

In einem Thread zum Nintendo Partner Showcase gestern wurde der bekannte Insider und Leaker NateTheHate nach einer Red Dead Redemption 2 Current-Gen-Version befragt. "Soweit ich weiß, ist RDR2 dieses Jahr", sagte Mr. TheHate.

Wir vermuten, dass ein RDR2-Update dieser Größe dieses Jahres früher im Jahr verfügbar sein müsste, damit es keinen Widerspruch zu Grand Theft Auto VI gibt. Außerdem könnte es endlich der Moment sein, in dem Rockstar Red Dead Redemption 2 s Switch-2-Port vorstellt – etwas, über das wir schon seit einiger Zeit berichten und von dem wir erwarten, dass es zusammen mit den aktuellen Updates erscheinen wird.