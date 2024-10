Red Dead Redemption 2, Kingdom Hearts, Dragon's Dogma und mehr verlassen nächsten Monat PS Plus

HQ

Gestern wurde ein guter Teil der Spiele in den PlayStation Plus-Spielekatalog aufgenommen. Wenn du die Extra- oder Premium-Stufe von PlayStation Plus abonniert hast, erhältst du Zugriff auf Dead Island 2, Two Point Campus, Gris und mehr.

Auf der anderen Seite werden wir uns ab dem 19. November aber auch von einigen großartigen Spielen auf PlayStation Plus verabschieden. Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto: San Andreas und mehr werden ab nächstem Monat nicht mehr verfügbar sein. Die vollständige Liste findet ihr unten (via Eurogamer):



GTA: San Andreas - Die Definitive Edition



Red Dead Redemption 2



Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX



Kingdom Hearts HD 2.8 Finales Kapitel Prolog



Kingdom Hearts 3



Die Sims 4 - Stadtleben Erweiterungspack



Dragon's Dogma: Dark Arisen



Mobiler Anzug Gundam Extreme vs Maxiboost Auf



Superliminal



Eiyuden Chronicle: Aufstieg



Klonoa Phantasy Reverie Serie



Teardown



Kingdom Hearts Melodie der Erinnerung



Chor



Was bleibt von Edith Finch?



Verkocht 2



Blasphemisch



Auszug



Das ist eine lange Liste von hochwertigen Spielen. Wenn Sie eine davon überwinden wollen, haben Sie jetzt die Chance. Es ist eine weitere Erinnerung daran, die letzte Chance zum Spielen von PlayStation Plus im Auge zu behalten.