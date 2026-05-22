Red Dead Redemption 2 ist jetzt das drittmeistverkaufte Videospiel aller Zeiten

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Die Studios sind oft überglücklich und verschicken Pressemitteilungen, sobald sie eine Million verkaufte Exemplare erreichen, und bei jedem Meilenstein folgen neue. Vielleicht sollten wir froh sein, dass Rockstar nicht so funktioniert, denn sie sind auf einer ganz anderen Ebene als alle anderen.

In ihrem neuesten Quartalsbericht haben sie nun Verkaufszahlen für Grand Theft Auto V und Red Dead Redemption 2 veröffentlicht – und wie üblich sind die Ergebnisse verblüffend. Obwohl Rockstars Spiele sich kontinuierlich massenhaft verkaufen, hat die Vorfreude auf Grand Theft Auto VI einen zusätzlichen Schub gegeben, und seit dem letzten Quartalsbericht (diese Zahlen reichen von Januar bis März) wurden fünf Millionen Exemplare verkauft. Zugegeben, das ist dieselbe Zahl wie im vorherigen Quartal (Oktober–Dezember), aber diese Zahl umfasst sowohl Black Friday als auch die Weihnachtseinkaufssaison. Insgesamt liegt das zweitmeistverkaufte Spiel der Welt nun bei 230 Millionen verkauften Exemplaren.

Das zweitmeistverkaufte Spiel aller Zeiten.

Aber warum sollte man sich damit zufriedengeben? Die Ergebnisse für Red Dead Redemption 2 sind fast noch beeindruckender. Das Spiel wird mehr oder weniger als "Abandonware" behandelt, da Rockstar konsequent weigert, es für PlayStation 5, Xbox Series S/X oder Switch 2 zu veröffentlichen. Die einzige Version, die außer für PlayStation 4 und Xbox One (ab 2018) und PC (seit 2019) veröffentlicht wurde, ist eine Version für Stadia ab November 2019. Außerdem hat Rockstar seit 2022 die Online-Unterstützung für das Spiel praktisch eingestellt.

Sehr zum Ärger von Rockstar (das kann man nur annehmen) verkauft es sich mit einem rasanten Tempo von einer Million Exemplaren pro Monat und hat nun insgesamt 85 Millionen verkaufte Exemplare erreicht. Das bedeutet, dass Red Dead Redemption 2 etwas fast Unglaubliches erreicht hat. Es hat Wii Sports überholt und ist nun das drittmeistverkaufte Spiel aller Zeiten.

Die einzigen Titel vor Arthur Morgans Abenteuer sind nun Grand Theft Auto V und Minecraft. Diese beiden Titel sind jedoch seit 13 bzw. 15 Jahren erhältlich und in einer Vielzahl von Formaten erhältlich – während Red Dead Redemption 2, wie erwähnt, nur für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich ist.

Das gesagt, was denkst du? Welches dieser beiden Spiele ist tatsächlich besser, Grand Theft Auto V oder Red Dead Redemption 2 ? Und was hältst du von Rockstars Umgang mit Letzterem?