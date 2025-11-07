Red Dead Redemption 2 ist jetzt das viertmeistverkaufte Spiel aller Zeiten

HQ

Es ist eigentlich eine etwas skurrile Geschichte. Red Dead Redemption 2 wurde 2018 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht und wurde einstimmig gelobt, gewann alle verfügbaren wichtigen Preise und verkaufte sich außergewöhnlich gut. Man könnte meinen, dass Rockstar überglücklich gewesen wäre, und die meisten Leute dachten wahrscheinlich, dass das Spiel den gleichen Weg wie Grand Theft Auto V einschlagen würde, mit aktualisierten Versionen für neuere Konsolen.

Aber... Wie wir wissen, ist es nicht so gekommen. Sie verloren fast sofort das Interesse, die Online-Komponente des Spiels zu unterstützen, und obwohl eine PC-Version veröffentlicht wurde, ist sie immer noch nicht auf PlayStation 5 oder Xbox Series S/X verfügbar - die sich nun ihrem jeweiligen Ersatz nähern. Oh, und es wurde auch keine Switch 2-Version angekündigt.

Trotzdem verkauft sich Red Dead Redemption 2 weiterhin in einem unglaublichen Tempo. Seit dem letzten Quartalsbericht sind die Verkäufe um zwei Millionen Exemplare gestiegen und haben sich auf 79 Millionen verkaufte Einheiten erhöht, was die kombinierten Verkäufe von Mario Kart 8/Mario Kart 8 Deluxe mit 78,02 Millionen Exemplaren übertrifft. Damit ist Red Dead Redemption 2 das viertmeistverkaufte Spiel aller Zeiten, hinter nur (in der Reihenfolge) Minecraft, Grand Theft Auto V und Wii Sports - letzteres wurde, wie wir wissen, außerhalb Japans mit Wii-Konsolen gebündelt.

Alles deutet darauf hin, dass Rockstars Western-Epos in nicht allzu ferner Zukunft Wii Sports (82,9 Millionen verkaufte Exemplare) übertreffen wird, und bis zum Sommer 2026 soll es das drittmeistverkaufte Spiel aller Zeiten sein.

Gerüchten zufolge erwägt Rockstar endlich, Red Dead Redemption 2 in mehr Formaten zu veröffentlichen - aber die Tatsache, dass es so lange gedauert hat, kombiniert mit dem mangelnden Interesse, es online zu unterstützen, zeigt, dass sie Grand Theft Auto immer noch als ihr absolutes Hauptaugenmerk betrachten. Und dann reicht es nicht aus, einfach nur das viertmeistverkaufte Spiel aller Zeiten zu sein.