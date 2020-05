Red Dead Redemption 2, Final Fantasy IX und DayZ nehmen im Mai am Xbox Game Pass teil

Vor zwei Wochen haben Microsoft und Rockstar bestätigt, dass Red Dead Redemption 2 zum Xbox Game Pass kommt und jetzt wissen wir, dass das Abenteuer von Arthur Morgan nicht die einzige Erfahrung sein wird, die Abonnenten in diesem Monat erwarten. Microsoft hat mittlerweile alle Spiele vorgestellt, die in der ersten Maihälfte Teil vom Xbox Game Pass auf Xbox One und PC werden. Obwohl einige Titel den Dienst in Kürze wieder verlassen werden, ist das Line-Up definitiv nicht schäbig. Folgendes erwartet Konsolenspieler:

In der Zwischenzeit können sich PC-Spieler, wie bereits angekündigt, darauf freuen, am 12. Mai endlich Halo 2: Anniversary zu spielen. Außerdem wird es für sie Endless Legend und Final Fantasy IX geben, diese Titel kommen allerdings noch ohne konkreten Termin aus.

Abschließend sei noch einmal darauf hingewiesen, dass in den kommenden Tagen einige Juwelen den Xbox Game Pass verlassen. Bei Konsolenspielern sind das:

Und auf dem PC: