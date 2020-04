Red Dead Redemption 2 ersetzt GTA V Anfang Mai im Xbox Game Pass

Abonnenten vom Xbox Game Pass aufgepasst: Ihr habt nur noch bis zum 7. Mai Zeit, um Grand Theft Auto V im Xbox Game Pass zu spielen. Damit die Spieler auch weiterhin für den Premium-Dienst bezahlen, hat Microsoft mit Rockstar bereits den nächsten dicken Deal eingetütet: Red Dead Redemption 2 übernimmt von hier an die Action. Falls ihr, warum auch immer, nicht mit Arthur Morgan und seiner Crew durch den Wilden Westen stiefeln wollt, müsst ihr den Titel auf der Xbox One kaufen - dafür bietet Microsoft zurzeit jedenfalls Rabatte an.