Red Dead Redemption 2 erhält keine Erweiterungen, alle Bemühungen seien auf Red Dead Online ausgerichtet

Vor dem Start von Grand Theft Auto Online hatte Rockstar umfangreiche Pläne für GTA V. Story-Erweiterungen im Stile von Ballad of Gay Tony und The Lost and Damned aus Grand Theft Auto IV waren in Arbeit, doch irgendwann musste das Studio bekanntgeben, dass diese Pläne zurückgefahren wurden, da es für sie finanziell sinnvoller war, sich auf den Online-Teil zu konzentrieren. Diese Erfahrung hat auch die Herangehensweise verändert, mit der das Studio über neue Inhalte für Red Dead Redemption 2 denkt.

In letzter Zeit bekommen wir aus dem Western-Spiel gruselige Hinweise auf eine mögliche Zombieplage, was einige Fans darauf hoffen ließ, zu Halloween eine Überraschung in Form von Undead Nightmare zu erleben. Katie Pica, die "Lead Online Production Associate" des Spiels, hat solche Pläne in einem Interview mit VG24/7 jedoch sehr deutlich abgestritten. Rockstar werde sich ausschließlich auf das Verbessern und die Entwicklung weiterer Inhalte für Red Dead Online konzentrieren. Dort passen solche Inhalte wohl auch rein, meint zumindest die Unternehmenssprecherin. Reicht euch das aus?