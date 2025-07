Red Dead Online wurde überraschenderweise gerade aktualisiert

HQ

Es mutet fast lächerlich an, dass Red Dead Redemption 2 und Red Dead Online von Rockstar vernachlässigt wurden. Sicher, keines der beiden Spiele ist so groß wie Grand Theft Auto V oder Grand Theft Auto Online, aber sie gehören mit weit über 70 Millionen ausgelieferten Einheiten zu den beliebtesten Spielen aller Zeiten.

Rockstar hat seit Jahren nichts Substanzielles in RDR2/RDO eingeführt, aber aus irgendeinem Grund hat sich das jetzt geändert, da ein Update eingetroffen ist, das neue Inhalte zum Konsumieren mit sich bringt.

Es ist als Strange Tales of the West Vol. 1 bekannt (was bedeutet, dass es in Zukunft weitere Bände geben wird) und besteht aus vier Abenteuern, in denen die Spieler sich übernatürlichen Bedrohungen und Gefahren stellen müssen. Der Trailer zeigt, dass dazu kultartige Slasher, scheinbar den Mond anbetende Werwölfe, Steampunk-Roboter und sogar Angriffsalligatoren gehören, und die Idee scheint sich darum zu drehen, die Spieler zu bitten, zu überleben, wenn sie von diesen Feinden angegriffen werden.

Das Update ist jetzt verfügbar und hat eine kleine Bewegung in der Community ausgelöst, die nun hofft, dass Rockstar dem Spiel wieder Aufmerksamkeit widmen wird, obwohl es bereits vor drei Jahren angekündigt hatte, dass es mit der Einführung neuer Inhalte fertig sei.

Seht euch den Strange Tales of the West -Trailer unten an und lasst uns wissen, ob ihr es euch ansehen wollt.