Red Dead 2 erreicht neue Spitzen der gleichzeitigen Spielerzahl bei Steam

Red Dead Redemption 2 hat trotz der Veröffentlichung auf dem PC Ende 2019 einen neuen Höchststand der gleichzeitigen Spielerzahl auf Steam erreicht. Rockstars neuester herzzerreißender Cowboy-Simulator hat in den letzten Tagen stetig seine Anzahl von 69.134 Spielern erreicht.

Dies ist die höchste Anzahl gleichzeitiger Spieler, die Red Dead Redemption 2 seit seiner Veröffentlichung auf Steam vor über drei Jahren erreicht hat, und übertrifft den bisherigen Rekord um über 10.000 neue Spieler. Schauen Sie sich SteamDB für alle Zahlen an.

Wir haben gesehen, dass einige Spiele Jahre nach der Veröffentlichung neue Höhen in Bezug auf Spieler erreicht haben, wobei Cyberpunk 2077 das Aushängeschild dafür ist, aber das Seltsame an der Popularität von Red Dead Redemption 2 ist, dass es nicht unbedingt an ein großes Update oder neue Inhalte gebunden ist, die für das Spiel veröffentlicht werden.

Wenn überhaupt, sollte Red Dead Redemption 2 sterben, wenn man bedenkt, dass Rockstar es ziemlich auf die Strecke geschoben hat, um an GTA VI zu arbeiten. Das soll nicht heißen, dass Red Dead Redemption 2 kein Spiel ist, das es wert ist, gespielt zu werden. Vielleicht liegt es also daran, dass die Leute ein großartiges Spiel erkennen und spielen.