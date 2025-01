Red Bull veranstaltet ein Trackmania Turnier am Hauptsitz in Milton Keynes

HQ

Red Bull veranstaltet alle Arten von E-Sport-Events, aber in naher Zukunft wird es versuchen, seine E-Sport- und F1-Abteilungen für ein Trackmania -Turnier zu überschneiden. Die Veranstaltung ist unter dem Namen Red Bull Faster bekannt und bringt einige der besten Trackmania -Spieler aus der ganzen Welt zusammen, um um eine Trophäe zu kämpfen, und das alles an dem Ort, an dem Red Bull seine vielen Formel-1-Autos in Milton Keynes, Großbritannien, herstellt und entwirft.

Das Turnier beginnt heute und die Online-Qualifikationsturniere finden bis zum 7. Februar statt. Die besten 100 Spieler aus diesen Qualifikationsturnieren ziehen in die zweite Phase ein, in der sie um einen von acht Grand Finals Plätzen kämpfen müssen. Die Grand Finals ist die Aktion, die am 1. März live im Hauptquartier von Red Bull in Milton Keynes stattfinden wird.

Die Grand Finals des Turniers können die Fans von zu Hause aus verfolgen, indem sie die YouTube- und Twitch -Kanäle des Content Creators Wirtual einschalten.

