Red Bull Racing kündigt Führungswechsel an und gestaltet das F1-Team nach einer Reihe von Ausstiegen neu

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Das Formel-1-Team Red Bull Racing hat einen großen Führungswechsel angekündigt, mit dem neuen Chief Performance and Design Engineer sowie Head of Performance, "Veränderungen, die die langfristigen technischen Ziele des Teams unterstützen und den fortwährenden Fokus auf die Entwicklung interner Talente sowie die Gewinnung führender Fachkräfte aus dem gesamten Sport widerspiegeln."

Ben Waterhouse wurde zum Chief Performance and Design Engineer ernannt und leitet die Design- und Fahrzeugleistungsteams und berichtet direkt an den technischen Direktor Pierre Waché. Und Andrea Landi, ehemals von Ferrari, wird am 1. Juli als Head of Performance dazukommen, übernimmt Waterhouses vorherige Rolle und berichtet an ihn.

Diese Maßnahmen reagieren auf die jüngste Reihe von Abgängen, zu denen zuletzt der bestätigte Ausstieg von Max Verstappens Renningenieur und engen Freund Gianpiero Lambiase gehört, der zu McLaren wechselt, allerdings erst mit Ende seines aktuellen Vertrags Ende 2027.

Zuvor hatte Red Bull aus verschiedenen Gründen wichtige Persönlichkeiten verloren, wie Helmut Marko, Christian Horner, Adriean Newey und Jonathan Wheatley.