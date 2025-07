Red Bull Racing CEO Christian Horner nach 20 Jahren gefeuert

HQ

Eine schockierende Nachricht erschütterte heute die Formel-1-Welt: Christian Horner, der seit der Gründung von Red Bull Racing im Jahr 2005 an der Spitze steht, wurde mit sofortiger Wirkung aus dem Team entlassen. Er wurde durch Laurent Mekies ersetzt, der Teamchef des Schwesterteams Racing Bulls war.

Es ist eine unerwartete Nachricht, aber Red Bull hatte in den letzten 18 Monaten vor sich hin dümpelt, verlor im vergangenen Jahr den Konstrukteurstitel und hatte praktisch keine Möglichkeiten, seine Position in dieser Saison zu verbessern, derzeit Vierter in der Saison 2025.

Die Unfähigkeit von Red Bull, selbst mit Max Verstappen auf dem Fahrersitz ein konstantes Auto zu bauen (wobei die Schuld oft auf andere Fahrer wie Sergio Pérez und Liam Lawson geschoben wurde), die Entlassung von Ingenieur Adrian Newey im Mai 2024 und die Vorwürfe von unangemessenem Verhalten und sexueller Belästigung durch einen Mitarbeiter im vergangenen Jahr, selbst wenn Horner freigesprochen wurde, untergrub sein Image sowohl nach außen als auch nach innen.

"Wir danken ihm für seine unermüdliche und außergewöhnliche Arbeit. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, dieses Team zu einem der erfolgreichsten in der Formel 1 zu machen, mit acht Fahrer- und sechs Konstrukteursmeisterschaften. Danke für alles, Christian, du wirst für immer ein wichtiger Teil unserer Teamgeschichte bleiben", sagte Red Bull in einer öffentlichen Erklärung.

Mekies wird nun das Team leiten, das in den 20 Jahren mit Horner sechs Konstrukteurs- und acht Fahrertitel gewonnen hat. Und Racing Bulls wird nun von Lan Permane geleitet, der zuvor Renndirektor war.