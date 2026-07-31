Red Bull kündigt den Nachfolger der von Jürgen Klopp zurückgegebenen Rolle an

HQ

Jürgen Klopp kehrte schließlich in die Trainertätigkeit zurück und übernahm nach der Enttäuschung der Weltmeisterschaft die Rolle des Cheftrainers der deutschen Nationalmannschaft. Der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund und Liverpool arbeitete seit Januar 2025 als Director of Global Football bei Red Bull – ein Job, der weniger anspruchsvoll war als der Trainer eines Fußballvereins, dem er aber laut einigen Berichten wenig Freude bereitete.

Nun hat die Energydrink-Marke Klopps Nachfolger als Director of Global Football angekündigt. Es wird Roger Schmidt sein, ein ehemaliger Trainer bei PSV Eindhoven, Benfica, Red Bulls eigenem RB Salzburg, und Bayer Leverkusen, 59 Jahre alt, der im September seine derzeitige Position als Global Sports Director in der J League in Japan verlassen wird.

"Das internationale Clubportfolio von Red Bull ist einzigartig, ehrgeizig und von einer klaren Philosophie geprägt, junge Talente zu fördern und gleichzeitig auf höchstem Niveau Erfolg zu erzielen. Gerade diese Kombination macht diese Rolle für mich besonders attraktiv", sagte Schmidt in einer Stellungnahme und bestätigte, dass er einen langfristigen Vertrag abschließt.

Schmidt wird alle Fußballvereine im Besitz von Red Bull im Ausland übernehmen: Salzburg in Österreich, New York Red Bulls in den USA, RB Leipzig in Deutschland, Red Bull Bragantino in Brasilien und RB Omiya Ardija in Japan. Das Unternehmen besitzt außerdem Anteile an Leeds United und Paris FC.