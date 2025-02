Red Bull Kumite kehrt zum 10-jährigen Jubiläum nach Paris zurück

HQ

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Turniers hat Red Bull angekündigt, dass sein Street Fighter 6 Kumite -Event im April wieder stattfinden wird und dass die Action für ein aufregendes Wochenende voller kompetitiver Spiele nach Paris zurückkehrt.

Kumite wird am 5. und 6. April wieder stattfinden und Hunderte von Spielern werden in die Stadt strömen, um die Chance zu haben, als Street Fighter Champion bezeichnet zu werden. Das Format sieht vor, dass am ersten Tag 256 Spieler gegeneinander antreten, um die Teilnehmerliste für den zweiten Tag auf 16 Spieler zu reduzieren, wo diese wenigen dann gedraftet und gesetzt werden und die Aufgabe haben, bis zum Tod zu kämpfen.

Das Format sieht vor, dass 14 der 16 Finalplätze am 6. April an eingeladene Profis vergeben werden, aber die anderen beiden Plätze werden dem Gewinner des Last Chance Qualifier und dem Gewinner des Play-In angeboten, die beide am 5. April stattfinden. Wir wissen zwar, dass das Turnier die PS5 als Format der Wahl verwenden wird, aber was wir noch wissen müssen, ist, welche Spieler bereits eingeladen wurden und wie hoch der Gesamtpreispool ist.