Red-Bull-Chef warnt McLaren: "Eigeninteresse wird immer schwerer wiegen als Teaminteresse"

Max Verstappen sicherte sich seinen zweiten F1-Sieg der Saison und erhöhte den Druck auf die McLaren-Fahrer Oscar Piastri und Lando Norris, die die Meisterschaft 2025 anführen. Verstappen (Red Bull) ist Dritter in der Tabelle, 22 Punkte hinter Spitzenreiter Piastri, Norris Zweiter. Die gute Teamarbeit zwischen Norris und Piastri könnte dazu beitragen, dass mindestens einer von ihnen die Meisterschaft jederzeit an der Spitze steht und Verstappen (und vielleicht auch George Russell) in Schach hält.

Christian Horner, Teamchef von Red Bull, glaubt jedoch, dass McLaren früher oder später in eine interne Fehde geraten könnte. "Irgendwann wird das Eigeninteresse immer schwerer wiegen als das Interesse des Teams. Das ist der Konflikt", sagte er (via Motorsport) und deutete an, dass die Fahrer ihre eigenen Ambitionen auf den Titel in den Vordergrund stellen könnten, anstatt Teamarbeit für McLaren zu leisten.

Horner kommentierte die Strategie von McLaren, beide Fahrer um den zweiten Platz kämpfen zu lassen, anstatt Piastri zu bitten, zur Seite zu gehen und Norris an sich vorbeiziehen zu lassen, um zumindest zu versuchen, Verstappen den Sieg streitig zu machen. Er glaubt, dass es zwar funktioniert hat (McLaren sicherte sich die Plätze zwei und drei), aber die Strategie war riskant, da beide Fahrer ziemlich nahe dran waren, sich zu berühren. "Es war lobenswert, dass sie Rennen fahren durften, aber man konnte sehen, dass es ziemlich eng wurde."

Wir sind noch relativ früh in der Meisterschaft, glauben Sie, dass Verstappen es schaffen wird, seine fünfte Weltmeisterschaft zu gewinnen? Wenn nicht, wird es Piastri oder Norris sein?