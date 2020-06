Red Barrels killt euch bald möglicherweise paarweise in The Outlast Trials

Das auf Horrorspiele spezialisierte Studio Red Barrels wollte statt eines dritten schmerzvollen Kapitels der Outlast-Reihe etwas Neues ausprobieren. Im vergangenen Dezember stellten sie uns The Outlast Trials vor, ohne allzu viele Worte darüber zu verlieren. Am Wochenende gab es auf der PC Gaming Show einen ersten, mit Blut durchtränkten Gameplay-Teaser und was dieses Video deutlich macht ist, dass die Testpersonen bei diesen unheiligen Experimenten eigentlich gar nicht mitmachen möchten. Darüber hinaus scheint die letzte Szene auf eine Art der Zusammenarbeit hinzudeuten, was einen angenehmen Wechsel für das Game bedeuten könnte. Ob es wirklich eine kooperative Erfahrung im Outlast-Universum wird, erfahren wir 2021 auf PS4, PC und Xbox One.

