Record of Ragnarok kehrt im Dezember auf Netflix zurück

Wir mussten eine ganze Weile warten, aber das dritte Kapitel von Record of Ragnarok ist fast da. Die Anime-Serie wird bereits im Dezember auf Netflix zurückkehren, und im Rahmen der jüngsten Anime Expo präsentierte der Streamer einen Trailer für die Serie, der die siebte, achte und neunte von 13 großen Schlachten zwischen Mensch und Gott aufzeichnet, die das Schicksal der Menschheit entscheiden werden.

Nach der zweiten Staffel sind die Schlachten ausgeglichen ausgegangen, wobei die Menschheit und die Götter jeweils drei Siege erzielt haben, was bedeutet, dass sich das Blatt in der nächsten Staffel wenden kann, die wahrscheinlich die vorletzte sein wird, oder zumindest nach der Hälfte der Geschichte.

Was die Frage betrifft, wen wir in der nächsten Saison in Aktion sehen können, so wird Qin Shi Huang, der Erster Kaiser, gegen den griechischen Gott der Unterwelt Hades antreten. Danach wird Nikola Tesla im achten Kampf gegen den dämonischen Herrn der Fliegen Beelzebub antreten, bevor Spartas König Leonidas im neunten Kampf gegen den Sonnengott Apollo kämpft.

Einen ersten Ausschnitt dieser Aktion erhaltet ihr im neuesten Trailer zu Record of Ragnarok unten. Die Show kehrt im Dezember zu einem noch zu bestätigenden Datum zurück.