Rechtsstreit droht Superman - Warner und DC wegen Urheberrecht verklagt

Dunkle Wolken ziehen am Horizont auf und drohen nun James Gunns geplante Super-Feierlichkeiten komplett zu durchkreuzen. Einer der Mitschöpfer von Superman – oder besser gesagt, sein Nachlass – hat eine Klage gegen Warner Bros. und DC Comics wegen der Rechte an der Figur eingereicht. Dieser Rechtsstreit droht nun, den Vertrieb des neuen Films in Ländern wie Kanada, Großbritannien, Irland und Australien zu verzögern oder sogar zu blockieren.

Superman mag vor vielen Jahrzehnten an DC (seinen Vorgänger) verkauft worden sein, aber in Ländern mit Verbindungen zum Vereinigten Königreich erlischt das Urheberrecht 25 Jahre nach dem Tod des Autors oder Schöpfers. Shuster verstarb 1992, was bedeutet, dass die Rechte 2017 an seinen Nachlass zurückfielen.

"Shuster starb 1992 und Siegel 1996. Kraft Gesetzes fielen Shusters ausländische Urheberrechte im Jahr 2017 in den meisten dieser Gebiete (und 2021 in Kanada) automatisch an seinen Nachlass zurück. Dennoch verwerten die Beklagten weiterhin Superman in diesen Gerichtsbarkeiten ohne die Genehmigung des Shuster Estate - einschließlich in Filmen, Fernsehserien und Merchandising-Artikeln - und verstoßen damit direkt gegen die Urheberrechtsgesetze dieser Länder, die die Zustimmung aller gemeinsamen Urheberrechtsinhaber erfordern, um dies zu tun."

Ein Sprecher von Warner Bros. gab als Reaktion auf die Klage folgende Erklärung ab:

"Wir sind mit der Begründetheit der Klage grundsätzlich nicht einverstanden und werden unsere Rechte energisch verteidigen."

Mit anderen Worten, die Situation ist alles andere als einfach. Es bleibt abzuwarten, was passieren wird, ob die Nachlässe aufgekauft werden können oder ob der Vertrieb des Films in bestimmten Teilen der Welt tatsächlich blockiert wird. Unglückliche Neuigkeiten für Gunn und seine großen Pläne.