Rechtsexperte geht davon aus, dass US-Kartellgesetzgeber Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft genehmigen

Microsoft beabsichtigt Activision Blizzard und sämtliche Vermögenswerte des Konzerns für 69 Milliarden US-Dollar zu kaufen, was einen weiteren der (wenigen) großen Publisher der Branche vom Feld nehmen würde. Genau wie beim Bethesda-Deal wird darauf hingewiesen, dass die Branche allmählich zur Monopolbildung tendiert, was von Marktregulierungsinstanzen, wie den US-amerikanischen Antitrust-Gesetzen, verhindert werden soll.

David Hoppe von der Anwaltskanzlei Gamma Law hält es für recht wahrscheinlich, dass das Abkommen von den Behörden einfach genehmigt wird. Er teilte IGN mit: „Die Übernahme ist ein weiteres Beispiel für die sogenannte 'vertikale Integration' in der Videospielbranche: Ein Konsolenhersteller (Publisher) erwirbt einen Spieleentwickler (Produzenten). Natürlich ist es der bisher größte Deal in der Geschichte der Spielebranche, aber in den USA waren Gerichte in der Vergangenheit nicht bereit, restriktive Kartellgrundsätze auf vertikale Transaktionen anzuwenden.

Der Rechtsexperte geht also davon aus, dass diese Fusion aller Voraussicht nach noch vor dem 30. Juni 2023 zustande kommen wird.