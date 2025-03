Rechtliche Hürden verhindern, dass Spider-Man in Daredevil: Born Again auftaucht

HQ

In der kommenden Disney+-Serie Daredevil: Born Again wird Spider-Man aufgrund komplexer rechtlicher Vereinbarungen zwischen Marvel Studios und Sony Pictures nicht zu sehen sein. Brad Winderbaum, ein leitender Angestellter von Marvel, betonte, dass Marvel zwar Spider-Man durch die Vereinbarung mit Sony in Filme aufnehmen kann, die Fernsehrechte für Live-Action-Darstellungen jedoch bei Sony verbleiben. Dies schränkt Spider-Mans Auftritte in Marvels Disney+-Serie ein.

Trotz dieser Einschränkung erkennt "Daredevil: Born Again " die Existenz von Spider-Man in seiner Erzählung an. In der zweiten Episode bezieht sich Wilson Fisk (Kingpin) auf "ein Kind, das wie eine Spinne verkleidet ist" und spielt damit subtil auf die Anwesenheit des Netzschleuderers im gemeinsamen Universum an.

Während die Fans sehnsüchtig auf eine Zusammenarbeit zwischen Charlie Cox' Daredevil und Tom Hollands Spider-Man warten, wäre eine solche Zusammenarbeit angesichts der bestehenden Rechtevereinbarungen derzeit auf den Kinobereich beschränkt.