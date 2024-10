Rechnen Sie nicht mehr mit Kingsman-Filmen

Die Zukunft sieht alles andere als rosig aus für Matthew Vaughns gewalttätige Spionage-Action-Serie. Und das, obwohl der Regisseur selbst ehrgeizige Pläne für Eggsy hat. Der Chef von 20th Century Fox, Steve Asbell, hat diese Hoffnungen jedoch in einem großen Interview mit The Hollywood Reporter zunichte gemacht, in dem er auf die Frage nach der Zukunft von Kingsman folgende Antwort gab:

Es gibt keine Pläne, sie in absehbarer Zeit zu machen.

Es ist eine Entscheidung, über die wir hier in der Redaktion nicht gerade eine Träne vergießen, aber eine Schande für diejenigen unter euch, die sich mehr erhofft haben. Na ja, es gibt immer die Möglichkeit, die Comic-Serie zu lesen, auf der die Filme basieren, wenn auch sonst nichts.

