Rechnen Sie damit, etwa 10 Stunden zur Fertigstellung einzuplanen Denshattack!

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In ein paar Wochen wird der Entwickler Undercoders seinen chaotischen und recht einzigartigen Arcade-Plattformer Denshattack! veröffentlichen, da das auffällige Projekt bereits ab dem 17. Juni für PC, PS5, Xbox Series X/S und Switch 2 erscheinen wird.

Mit diesem Datum im Hinterkopf hatten wir kürzlich das Privileg, mit Undercoders in einem vollständigen und ausführlichen Interview über das Spiel zu sprechen, das Sie hier vollständig einsehen können. Im weiteren Gespräch haben wir eine Vielzahl von Bereichen angesprochen, darunter die eigenwillige Inspiration hinter dem Spiel, die Haltung der Undercoders zum Einsatz von KI in der Spielentwicklung, mögliche Spin-offs und auch die geschätzte Zeit zum Abschluss des Spiels.

Zu diesem letzten Punkt sagte uns Undercoders-Gründer und Denshattack! Game Director David Jaumandreu Folgendes:

"Das vollständige Durchspielen des Spiels dauert etwa 10 Stunden Spielzeit, wenn man schnell ist. Für Spieler, die jedes Geheimnis freischalten, alle Sammelobjekte sammeln und alle Mutproben erreichen oder alle Medaillen holen wollen, erwartet sie noch mehr Spielzeit!"

Kurz gesagt: Erwartet ein einigermaßen langes Videospiel, aber auch einen Titel, mit dem man seine Zeit nach Belieben verlängern kann, wenn man seine Grenzen ausreizen und den schwer fassbaren 100%-Abschluss-Meilenstein erreichen will.

Wirst du Mitte Juni Denshattack! besuchen?