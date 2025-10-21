Rechnen Sie damit, dass Sie "25 bis 30" Stunden benötigen, um Verho - Curse of Faces zu schlagen

In ein paar Wochen können PC-Spieler in ein retro-inspiriertes Low-Poly-RPG namens Verho - Curse of Faces einsteigen. Wir hatten kürzlich die Gelegenheit, mit dem Entwickler Kasur Games, der speziell zum Unity -Meister Sebastian Solczak ernannt wurde, zu sprechen, um mehr über das Projekt zu erfahren.

Zu Beginn haben wir uns erkundigt, warum das Team ein Projekt wie dieses machen wollte, bei dem so viel Wert auf Retro-Flair gelegt wird. Solczak erklärte: "Ehrlich gesagt, habe ich mir die alten Spiele ausgedacht. Ich fing an, eines nach dem anderen zu spielen, und ich hatte das Gefühl, dass ich mehr von diesen Spielen haben möchte. Das gab es nicht, also fing ich an, einen zu machen."

Er erzählte uns dann von den verschiedenen Klassen und Zaubern und wie sie zu unterschiedlichen Spielstilen führen.

"Wir haben viele verschiedene Spielstile. Wir haben keine klassischen Klassen wie Diablo. Es ist eher wie in der Souls-Serie, wenn man seine Startausrüstung auswählt und von dort aus ein Ritter sein kann, man kann ein Dieb sein, man kann mit Schwert, Bogen, Sense und Axt kämpfen. Du hast auch über 50 verschiedene Zaubersprüche. Einige von ihnen sind wie ein Feuerball, andere sind wie Meteoritenschauer und einige von ihnen sind ziemlich lustig."

Das war, bevor er The Legend of Zelda -ähnliche Rätsel und Begegnungen ankündigte, die es zu überwinden galt, wobei Solczak anmerkte: "Ja, es gibt viele Rätsel und Geheimnisse von den Hidden Walls bis hin zu Dingen wie einem Puzzle, das die Leute an die Zelda-Spiele erinnern könnte, die auch ein Franchise sind, das ich wirklich mag, also habe ich mich wirklich von ihnen inspirieren lassen, wenn es um die Rätsel geht."

Zu guter Letzt haben wir uns nach der Länge des Spiels erkundigt und wie lange die Fans in Verho - Curse of Faces verbringen sollten. Solczak gab uns eine gute Annäherung, indem er erklärte: "Ich würde eher sagen, 25 bis 30, je nachdem, wie Sie die Fertigstellung benötigen. Zumindest stammt das aus unseren aktuellen Tests."

Sie können sich das vollständige Interview mit Solczak unten ansehen, um mehr über Verho - Curse of Faces vor dem bevorstehenden Start zu erfahren.