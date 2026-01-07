Rebellions Speedball wird Ende des Monats auf PlayStation und Xbox erscheinen

HQ

Der Entwickler Rebellion hat bekannt gegeben, dass sein Action-Sport-Projekt Speedball offiziell Early Access für den PC später in diesem Monat verlassen wird und gleichzeitig auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheint.

Wie in einem neuen Trailer und Blogbeitrag bestätigt wurde, hat der Titel seine Early-Access-Phase abgeschlossen und ist bereit für die großen Ligen als 'abgeschlossenes' Projekt. Diese Wiederbelebung der Bitmap Brothers -Reihe führt die Spieler ins Jahr 2138, und was sie bieten wird, wird uns gesagt, dass wir mit Folgendem rechnen sollen.

"Speedball ist ein kompromissloser Zukunftssport, der von Megakonzernen genutzt wird, um die unterdrückten Massen von ihrem elenden Leben abzulenken. Es ist der einzige Sport, der es zwei cybernetisch verstärkten Teams erlaubt, auf Geschwindigkeits- und Gewaltniveaus jenseits menschlicher Grenzen gegeneinander anzutreten. Die Spiele sind schnell, explosiv und unvorhersehbar, und man muss schnelles Passspiel, Koordination und Wurf meistern."

Diese vollständige Version des Spiels wird alle Verbesserungen enthalten, die Rebellion während des Early Access hinzugefügt hat, darunter das League Mode, ein besseres Tutorialsystem, verbesserte Grafik, verbesserte Gameplay- und Schießmechaniken, neue Rüstungssets und Farbstile und mehr.

Mit dem Start und dem Early-Access-Exit für den 27. Januar können Sie unten den neuesten Trailer zum Spiel sehen.