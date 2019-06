Rebellion wird neuen Titel auf E3 vorstellen

Rebellion hat sich in den letzten Jahren mit ihren brachialen Sniper-Spielen einen Namen gemacht und war zuletzt für die Veröffentlichung verschiedener Sniper-Elite-Spiele (und Strange Brigade) verantwortlich. Die Qualität jedes Kapitels hat sich stetig verbessert, sodass sich viele Fans auf das freuen, was die Briten als Nächstes in der Pipeline haben.

Auf der E3 sollen wir mehr erwarten dürfen, verrät das Entwicklerstudio auf Twitter. Dort bestätigen sie, dass es drei Spiele auf der diesjährigen Messe zu sehen gibt: Evil Genious 2, Sniper Elite VR und einen "großen, unangekündigten, neuen Titel". Das Spiel wird während der PC Gaming Show vorgestellt, die am 10. Juni, um 19:00 deutscher Zeit stattfindet. In welche Richtung dieser neue Titel wohl zielt?