Rebellion unterstützt Zombie Army 4: Dead War bis 2021

Die britischen Entwickler Rebellion wollen ihr Spiel Zombie Army 4: Dead War bis ins nächste Jahr hinweg mit zusätzlichen Inhalten unterstützen und haben deshalb in einem kleinen Entwicklertagebuch zwei weitere "Saisons" an Post-Launch-Plänen angekündigt. Da seit der Veröffentlichung im Februar demnach die erste Phase läuft und das nur knapp sechs Monate waren, hören wir wohl noch ziemlich genau ein Jahr lang etwas von diesem "Grindhouse-Shooter", wie die Entwickler ihr Game seit kurzem nennen. Rebellion wird an weiteren Kampagnen-Szenarios, Charakter- und Waffen-Skins, sowie an zusätzlichen Waffen arbeiten und einiges davon soll die Spieler wohl auch kostenlos erreichen. Einen sehr flüchtigen Eindruck darauf bekommt ihr im neuen Video:

