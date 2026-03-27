Rebellion tauscht Englands sanfte Hügel gegen eine schreckliche Kolonie außerhalb der Welt in Alien Deathstorm

HQ

Während die Xbox Partner Preview einige frische Enthüllungen enthielt, war die Show ansonsten eine recht einfache Angelegenheit. Glücklicherweise gab es interessante und vielversprechende Perlen wie das nächste Projekt des britischen Entwicklers Rebellion, die für Würze sorgten.

Bekannt als Alien Deathstorm ist dies ein First-Person-Action-Horror-Erlebnis, das weit entfernt ist von den sanften englischen Hügeln von Atomfall oder dem zerstörten Europa der Sniper Elite-Reihe. Stattdessen werden wir in eine entfernte Kolonie außerhalb der Welt gebracht und gebeten, in einer Höllenlandschaft zu überleben, in der Monster und furchterregende Kreaturen in der Dunkelheit lauern und nichts mehr wollen, als uns ihre nächste Mahlzeit zu machen.

In einem Xbox-Wire-Artikel, der dem Spiel gewidmet ist, erfahren wir ein wenig mehr darüber, was uns erwartet:

"Alien Deathstorm führt uns an einen völlig anderen Ort. Es ist ein rohes, unmittelbares First-Person-Action-Horror-Erlebnis, bei dem das Überleben von Sekunde zu Sekunde davon abhängt, auf eine monströse, ständig wechselnde Bedrohung auf einer sturmgepeitschten Kolonie außerhalb des Planeten zu reagieren. Unerbittliche Gefahr, ballistische Action und nervenaufreibendes Erkunden stehen im Zentrum des Spiels, während der Spieler darum kämpft, die finsteren, lauernden Schrecken zu überleben, die ihn umgeben."

Außerdem haben wir von Ben Fisher, dem Designchef von Rebellion, etwas mehr darüber erfahren, was uns erwartet, der bestätigt, dass das Spiel ein "wahrer Hybrid" zwischen Action und Überleben ist und dass es eine "wirklich befriedigende Kombination aus hochspannungsgeladener Erkundung und Entdeckung bietet, gepaart mit Rebellions bewährter Expertise in der Produktion äußerst befriedigender Action-Shooter". Wenn man es so beschreiben müsste, dann ist es ein 'Action-Horror'-Spiel mit einer Schicht ständiger Bedrohung und Umweltentdeckung, die die ballistische Action von Sekunde zu Sekunde voll unterstützt."

Das Wichtigste ist, dass Alien Deathstorm noch eine ganze Weile entfernt ist, da der Start für 2027 für PC, PS5 und Xbox Series X/S geplant ist. Schaut euch unten den Enthüllungstrailer zum Spiel an.