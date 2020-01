Rebellion stellt Neuerungen von Zombie Army 4: Dead War ins Rampenlicht

In der vergangenen Woche konnten wir euch einen Vorschautext zu Rebellions neuem Koop-Shooter Zombie Army 4: Dead War präsentieren und darin eine Menge Details zu den kleinen und umfangreicheren Veränderungen an der bestehenden Formel ansprechen. Der Entwickler hat heute einen neuen Trailer für ihr Spiel veröffentlicht, der uns einer Reihe dieser Gameplay-Funktionen in Aktion vorstellt. Im Video sehen wir einige neue Feinde, die individuellen Charakterfähigkeiten der Spielfiguren und unterschiedliche Umgebungen. Zu sehen sind zudem der herausfordernde Horde-Modus, die verbesserte X-Ray-Kill-Cam und einige Story-Schnipsel - falls ihr mehr als stumpfes auf dumme Zombies wollt. Zombie Army 4: Dead War erscheint am 4. Februar auf PS4, Xbox One und PC.

