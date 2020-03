Rebellion mit überarbeiteten Bosskämpfen im neuen Trailer von Persona 5 Royal

In zweieinhalb Wochen erscheint Persona 5 Royal in Europa und darauf dürfen sich Fans von extravaganten japanischen Rollenspielen ganz sicher schon jetzt tierisch freuen. Mit einem lokalisierten Trailer (verfügbar mit deutschen, spanischen, französischen, italienischen und natürlich englischen Untertiteln) erinnert der Entwickler heute noch einmal an die bevorstehende Veröffentlichung. Im jüngsten Video bekommen wir einen flüchtigen Einblicke in die überarbeiteten Bosskämpfe, die wiederkehrende Fans überraschen werden. Sieht also ganz danach aus, als ob im wir uns Anfang April auf einige vollgepackte Wochenenden einstellen sollten.

