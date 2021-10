Rebellion liefert Konsolenports von Evil Genius 2: World Domination zu Halloween aus

Valve unterstützt das Aufbaustrategiespiel Evil Genius 2: World Domination mit weiteren Inhalten, wie Entwickler Rebellion am Nachmittag verrät. Geräte und Technologien...

Die Schurken und Schurkinnen von Evil Genius 2: World Domination werden Ende des Jahres auf Playstation- und Xbox-Konsolen stiften gehen, verrät Entwickler Rebellion in...

Das sind die vier exzentrischen Bösewichte aus Evil Genius 2: World Domination

am 23. März 2021 um 20:21 NEWS. Von Stefan Briesenick

Rebellion stellt uns heute in einem kleinen Video die vier Spielfiguren vor, die in Evil Genius 2: World Domination über euren Spielstil entscheiden werden. In unserer...