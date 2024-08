Rebellion hat sich mit Level Infinite für einen unangekündigten Titel zusammengetan

Rebellion hat angekündigt, dass es sich mit den Leuten von Level Infinite zusammentut, um eine völlig neue Original-IP zu erstellen, die unter dem Codenamen Project Archipelago betrachtet wird. Das Projekt ist zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht angekündigt, aber der Blogbeitrag zum Titel hat uns ein paar Informationen darüber gegeben, was es bieten wird.

Uns wurde gesagt, dass Project Archipelago eine "originelle IP" sein wird, die "die einzigartigen Fähigkeiten beider Organisationen nutzen wird, um ein neues Spielerlebnis zu schaffen".

Es gibt keine Ahnung, wann wir dieses Spiel in Aktion sehen werden, aber es wird erwähnt, dass Rebellion Community-Mitglieder bald in der Lage sein werden, eine Pre-Alpha-Version des Spiels über einen speziellen Discord -Bereich zu testen. Erwarten Sie in Zukunft weitere öffentliche Details.