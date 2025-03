Rebellion: Atomfall ist "wahrscheinlich 25 Stunden" lang

HQ

Wir sind jetzt nur noch zehn Tage von der Veröffentlichung eines sehr interessanten Spiels entfernt, nämlich der Rebellion-Serie (Sniper Elite ) Atomfall. Er spielt in einer alternativen Version des Englands der 1960er Jahre, fünf Jahre nach dem realen Atomunfall von Windscale im Jahr 1957, der in diesem Szenario große Teile Nordenglands in eine radioaktive Quarantänezone verwandelte.

Unsere Aufgabe ist es natürlich, mehr über das Geschehene herauszufinden und im Idealfall in einem Abenteuer, das Survival-Elemente mit Action, Ressourcensammeln und Interaktion mit verschiedenen Charakteren verbindet, aus dem Gebiet zu entkommen. Die Spielwelt ist jedoch voll von mutierten Kreaturen, Sektenmitgliedern und entflohenen Militäragenten - was unsere Mission leichter gesagt als getan macht.

In einem Interview mit IGN kommentiert Art Director Ryan Greene nun, wie lange das Abenteuer voraussichtlich dauern wird, und erklärt, dass es "wahrscheinlich 25 Stunden" sind. Er fügt aber auch hinzu, dass es für diejenigen, die alles machen wollen, deutlich mehr Gameplay zu genießen gibt.

Eine weitere interessante Sache ist, dass das Spiel mehrere Enden hat, so dass selbst wenn man wichtige Schlüsselfiguren in der Geschichte tötet, die eigene Saga am Ende immer noch irgendwo hinführt, erklärte er:

"Du kannst jeden oder jeden töten, wenn du willst. Das ist in Ordnung. Wir haben mehrere Finishes im Spiel, so dass einige davon abgeschaltet würden, wenn man die ganze Zeit mit ihnen arbeiten müsste, aber man findet mehrere andere Wege, um das Spiel zu beenden und ein Ergebnis zu erzielen."

Das Spiel wird am 27. März für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X veröffentlicht. Es ist auch angenehm genug mit Game Pass am ersten Tag enthalten.