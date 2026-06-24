Rebel Wolves teilt aktualisierte PC-Spezifikationen für The Blood of Dawnwalker

HQ

Es sieht auf jeden Fall so aus, als würde Rebel Wolves' The Blood of Dawnwalker aus grafischer und technischer Sicht ein ziemlich anspruchsvolles Videospiel sein, zumindest wenn wir anhand der PC-Spezifikationen, die für das Spiel geteilt werden, eine Bewertung fällt.

Der Entwickler hat nun eine aktualisierte PC-Spezifikations-Infografik veröffentlicht, die zeigt, dass viele den Titel mit seiner niedrigsten Grafikqualität und relativ zugänglichen Mindestanforderungen genießen können. Allerdings sind die Empfohlenen Anforderungen ziemlich anspruchsvoll, und wir haben noch nicht einmal die Ultra-Spezifikationen des Titels erreicht.

Das Wichtigste ist, dass du eine 40er Serie Nvidia RTX GPU (oder das Intel/AMD-Äquivalent) sowie eine Intel i7 CPU der 11. Generation (oder das AMD-Äquivalent) brauchst, um das Spiel wie von den Entwicklern vorgesehen zu erleben.

Wenn du einfach einsteigen willst, senken die Mindestanforderungen den Einstieg auf eine Intel i5 CPU und eine Nvidia GTX 1060 (und ähnlich AMD-Äquivalente), wobei 16 GB RAM, Windows 10/DirectX12 und eine 60 GB SSD erforderlich sind.

Rebel Wolves weist außerdem darauf hin, dass es sich derzeit in einer "finalen Optimierung" befindet, sodass sich diese Spezifikationen noch ändern könnten und ebenso die Spezifikationen für die Mittel- und Ultra-Einstellungen beeinflussen werden.

Freust du dich auf The Blood of Dawnwalker, wenn es am 3. September erscheint?