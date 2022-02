Rebel Wolves: Ehemalige CD-Projekt-Entwickler schaffen "düsteres Fantasy-Rollenspiel"

HQ

Konrad Tomaszkiewicz, der frühere Game Director von The Witcher 3: Wild Hunt und "Head of Production" von Cyberpunk 2077, hat diese Woche ein neues Entwicklerstudio namens "Rebel Wolves" gegründet. Gegen den Mann wurden letztes Jahr schwere Vorwürfe erhoben , die sich in internen Untersuchungen bei CD Projekt Red zwar nicht verhärten konnten, aber dennoch dazu führten, dass der Manager seinen Job beim polnischen Entwicklerstudio aufgab. Sein Team arbeitet eigenen Aussagen zufolge an einem "düsteren Fantasy-Rollenspiel", das in der Unreal Engine 5 angesetzt ist und eine Saga lostreten möchte.

Tomaszkiewicz selbst ist der Geschäftsführer und er wird die Rolle des Game Directors übernehmen. Daniel Sadowski (The Witcher) ist der Design Director, Jakub Szamałek (The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077, Thronebreaker: The Witcher Tales) unterstützt das Projekt als Narrative Director und hauptverantwortlicher Autor. Tamara Zawada (The Witcher 3: Wild Hunt und Shadow Warrior 2) ist die Animation-Direktorin, Bartłomiej Gaweł (The Witcher 1-3) agiert als Art Director. Michał Boryka kümmert sich um finanzielle Belange und Robert Murzynowski leitet das Studio. Das Team wirbt derzeit neue Mitarbeiter an.