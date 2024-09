HQ

Regisseur und Drehbuchautor Jeremy Saulnier hat die unheimliche Fähigkeit, wie Mel Gibson, Tarantino oder auch S. Craig Zahler, grafische Gewalt in ihrer rohesten Form als eine Art Katalysator für seine Erzählungen zu nutzen. Die Gewalt selbst, nackt, roh und düster, wird in seinen besten beiden Filmen zu einer Figur für sich und zu etwas, das er als Antrieb für die Erzählung einsetzt und nicht als Einstreusel in Szenen, die dramaturgisch bereits gut etabliert sind. Ich liebe das. Ich habe eine große Schwäche für seinen Durchbruchsfilm Blue Ruin, und ich mag den immer wieder übersehenen und so brutal atmosphärischen, dichten und nervenaufreibend rohen Green Room. Saulnier ist phänomenal.

Es ist jedoch ein wahres Wunder, dass sein letzter Film Rebel Ridge überhaupt zustande gekommen ist. Die Dreharbeiten begannen vor vier (!) Jahren mit dem glühenden John Boyega in der Hauptrolle des kühlen, rationalen, aber tödlichen Spec-Ops-Agenten Terry. Nach drei Wochen Drehzeit verließ Boyega die Produktion, sein Management gab "familiären Problemen" die Schuld, während Gerüchte über ein anti-kreatives Höllenloch von einem Film kursierten, bei dem kein Teil des Drehbuchs funktionierte und die Einmischung von Netflix den kreativen Prozess ständig störte. Die Dreharbeiten wurden eingestellt. Alle gingen nach Hause. Covid schlug zu. Zwei Jahre später hatte Saulnier mit dem Underground Railroad-Star Aaron Pierre einen Ersatz gefunden, und nun... Vier lange Jahre später ist es endlich Zeit für Rebel Ridge.

Es ist hier so klar, dass es große Probleme mit der Produktion gab und sie mittendrin aufhören und für zwei Jahre pausieren mussten. Rebel Ridge ist zweifellos Saulniers mit Abstand schlechtester Film.

Das Drehbuch stammt (wie im Fall von Blue Ruin und Green Room) von Saulnier selbst. Rebel Ridge wird als eine dunkle und dichte Geschichte von Moral und Korruption beschrieben. Die Geschichte dreht sich um den mysteriösen Terry, der am Rande eines namenlosen Dorfes auf seinem alten Fahrrad auftaucht, entschlossen, seinen inhaftierten Cousin wegen eines geringfügigen Drogendelikts mit seinem Sparschwein zu retten. Es dauert jedoch nicht lange, bis die korrupte (und korpulente) Polizei des Dorfes Wind von seiner Anwesenheit bekommt und einen beispiellosen Terrorzug startet, um das Bargeld zu beschlagnahmen, das er in seinem Rucksack bei sich hat.

Im Grunde ist Rebel Ridge derselbe Film wie The Rock's Walking Tall oder eine Art kinderfreundliche, nach Fernsehen duftende Bolibompa-Version von First Blood. Der methodische, berechnende, aber supergefährliche Ex-Militär irrt in eine Kleinstadt, trifft auf abtrünnige Polizisten und wird an seine Grenzen gebracht, wo exzessive Gewalt und Fluchen die Oberhand gewinnen. Die Prämisse haben wir schon 2000 Mal gesehen und schon in der allerersten Szene des Intros des Films ist es kinderleicht, genau herauszufinden, was passieren wird, wie und wann. Rebel Ridge ist Saulniers 'Film für Dummies'. Thematisch flach, strukturell fadenscheinig, vorhersehbar fade und einfach nur langweilig.

Der Underground Railroad-Star Aaron Pierre ist in der Hauptrolle wirklich ziemlich fad. Null Charisma, null Intensität, null Präsenz.

Saulniers patentierte Dunkelheit, seine Fähigkeit, Gewalt so darzustellen, wie er es sowohl in Blue Ruin als auch in Green Room tut, fehlt in Rebel Ridge völlig. Es gibt nichts von dem, was seine früheren Filme so gut macht. Jede Szene (bis auf eine am Ende) findet in hässlicher Tageslichtfotografie statt, das Mysterium um Terry und seinen Hintergrund fühlt sich einfach deplatziert und nervig an, und die korrupten, korrupten, korrupten Cops sind so ziellos dumm und frei von jeglicher Logik und Selbsterhaltung. Die Altersgrenze von Netflix von 11 Jahren hat auch dazu geführt, dass es hier praktisch keine echte Gewalt gibt, was die rasanteren Szenen eher an etwas aus CSI: Las Vegas erinnert. Terrys Armlock auf Sheriff Sandy (Don Johnson) bewegt sich so langsam, dass es aussieht wie schlecht gefilmte Proben, und die wenigen Kugeln, die abgefeuert werden, wurden auf eine Weise verewigt, die Rebel Ridge aussieht wie etwas aus Dallas.

Die Serie schlechter Filme, die Netflix in den letzten zwei Jahren produziert hat, wird in die Geschichte eingehen. Talentierte Regisseure mit großen Budgets spucken einen Film oder Filme aus, die alle an unseren niedrigsten Einschaltquoten schnuppern, und jede Produktion vermittelt das Gefühl, dass Netflix sich oft mit dem Qualitätsgefühl einer wirklich langweiligen TV-Serienepisode "zufriedengibt". Es gibt hier keinen Punch, keinen Charakter, keine Spannung, keinen Nerv oder irgendein Tempo, das mich dazu bringt, weiterzuschauen. Dumme Charaktere, dumme Dialoge, dumme Logik, hässliche Kinematografie und schlaffe Action machen Rebel Ridge zu einer weiteren in einer langen Reihe von Netflix-Enttäuschungen. Saulnier ist zu so viel mehr fähig als das.

