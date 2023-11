Rebel Moon und Army of the Dead spielen im selben Universum

HQ

Während man von außen betrachtet wahrscheinlich denken würde, dass es nicht viel gibt, was Rebel Moon mit Army of the Dead verbindet, gibt es tatsächlich etwas. Da beide von Regisseur Zack Snyder stammen, haben die beiden weitgehend unterschiedlichen Filme tatsächlich Crossovers, was von Snyder selbst in einem Interview mit Total Film bestätigt wurde (danke, GamesRadar).

"Army of the Dead hat eine ziemlich große Mythologie, die es nie in den Film geschafft hat. Es gibt tatsächlich einen Charakter aus Rebel Moon in der Army of the Dead-Zeichentrickserie, den wir nie gemacht haben.

"An einem Punkt in der Serie gehen sie durch ein Portal in eine andere Dimension, und es gibt Charaktere in dieser anderen Dimension, denen sie begegnen. In Rebel Moon sind sie in dieser Bar, und einer der Außerirdischen ist einer der Charaktere aus dem Animatic. Es ist also definitiv ein gemeinsames Universum."

Wir erwarten, dass wir später in dieser Woche mehr über Rebel Moon hören werden, da der Film als Teil des letzten Tages der Netflix-Geeked Week erscheinen wird, die derzeit läuft. Ansonsten landet der Film nächsten Monat, am 22. Dezember 2023, auf dem Streamingdienst, bevor der zweite Teil am 19. April 2024 erscheint.