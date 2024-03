Rebel Moon - Part Two: The Scargiver im actiongeladenen Trailer

HQ

Zack Snyders epische Weltraumsaga geht weiter und nach dem Erfolg von Rebel Moon - Part One: A Child of Fire (wenn auch nicht unbedingt im kritischen Sinne, wie wir auch in unserer Rezension beweisen) ist die Zeit nun reif für Part Two: The Scargiver. Eine Fortsetzung, die Snyder im Voraus versprochen hat, enthält mehr von dem guten Zeug - rauere, verrücktere und gewalttätigere Action.

The Scargiver setzt ungefähr dort an, wo der erste Film aufgehört hat, als der Ex-Soldat Kora in den Kampf gegen das böse Imperium zieht.

Er wird am 19. April auf Netflix Premiere feiern und wir werden sehen, ob Scargiver Snyders Lob gerecht wird. Bis dahin könnt ihr euch den Trailer unten ansehen.

Freuen Sie sich auf Rebel Moon - Part Two: The Scargiver ?