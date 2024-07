Rebel Moon: Director's Cut ist unglaublich lang

HQ

Die Kritiker mögen ihn gehasst haben, aber die Zahlen auf Netflix sprachen etwas anderes und Zack Snyders bombastische Weltraumoper war ein großer Erfolg. Genug, um nicht nur eine, sondern gleich zwei Director's Cut-Versionen zu rechtfertigen.

Und es werden keine Kosten gescheut, denn neben der Gewalt, die auf elf aufgedreht werden soll, und einer guten Portion Dreck kommen am 2. August die beiden neuen Versionen der Filme in die Kinos, mit einer Laufzeit, die diesen Namen verdient.

Die Länge von Rebel Moon Chapter One: Chalice of Blood und Chapter Two: Curse of Forgiveness wurde nun enthüllt, und es gibt eine Menge zusätzliches Material, das angeboten wird.

Ersterer ist mit einer Gesamtspielzeit von drei Stunden und 24 Minuten ganze 70 Minuten länger, während der Teil zwei Stunden und 51 Minuten dauert, also 51 Minuten länger als Scargiver.

Lecker, sagen wir und Sie können die vollständige Pressemitteilung unten lesen.

Tauche weiter in die Mythologie und den Wahnsinn von Zack Snyders epischer Sci-Fi-Saga ein in der bösartig sexieren, blutigeren Welt von Rebel Moon - Chapter One: Chalice of Blood und Rebel Moon - Chapter Two: Curse of Forgiveness.

In Snyders Director's Cut wird eine friedliche Siedlung auf einem Mond in den entlegensten Winkeln des Universums von den Armeen des tyrannischen Regenten Balisarius bedroht, und Kora (Sofia Boutella), eine mysteriöse Fremde, die unter den Dorfbewohnern lebt, wird zu ihrer größten Überlebenshoffnung.

Mit der Aufgabe, ausgebildete Kämpfer zu finden, die sich mit ihr vereinen, um der Mutterwelt einen unmöglichen Widerstand zu leisten, versammelt Kora eine kleine Gruppe von Kriegern - Außenseiter, Aufständische, Bauern und Kriegswaisen, die ein gemeinsames Bedürfnis nach Erlösung und Rache teilen.

Während der Schatten eines ganzen Reiches auf dem unwahrscheinlichsten aller Monde lastet, wird eine neue Armee von Helden gebildet.

Freust du dich schon auf den Rebel Moon Director's Cut?