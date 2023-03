Rebel Moon bekommt ein RPG-Spin-off

HQ

Zack Snyders Rebel Moon hat eine ziemlich turbulente Zeit hinter sich, um zum Leben zu erwachen. Ursprünglich als Star Wars-Spin-off formuliert, wurde der Film auf Eis gelegt, als Lucasfilm von Disney gekauft wurde. Nachdem er jedoch eine neue IP für den Film erstellt hat, ist Snyder endlich bereit, Rebel Moon später in diesem Jahr zu zeigen.

Im Podcast von The Nerd Queens scheint Snyder jedoch ein anderes Projekt zu haben, auf das er sich freut. "Die eine Sache, mit der ich wirklich eine gute Zeit habe, und ich weiß nicht einmal, ob ich darüber reden soll, aber weißt du, dieses RPG, das wir machen, ist einfach buchstäblich verrückt. So immersiv, so intensiv und so riesig ... Es wird das vollständig realisierte Universum sein, und es wird wirklich Spaß machen."

Es gibt kein Enthüllungs- oder Veröffentlichungsdatum für das RPG von Rebel Moon, aber es ist immer noch aufregend zu wissen, dass ein weiteres immersives Sci-Fi-RPG auf dem Weg ist. Rebel Moon erscheint am 22. Dezember 2023 auf Netflix.

Würdest du ein Rebel Moon RPG spielen?