Rebecca Romijn verrät, dass es bis zu sieben Stunden dauert, bis sie mit dem Make-up zu Mystique wird

Unter den mächtigen Darstellern von Avengers: Doomsday sehen wir viele ehemalige Favoriten aus der Vergangenheit von Marvel zurückkehren. Sir Patrick Stewart, Sir Ian McKellan, James Marsden und Rebecca Romijn aus dem ursprünglichen X-Men sind alle bereit, zurückzukehren, obwohl für das letztgenannte Darstellermitglied ein wenig zusätzliche Arbeit erforderlich ist.

Im Gespräch mit ET Online verriet die Schauspielerin Rebecca Romijn kürzlich, dass es bis zu sieben Stunden dauern kann, bis sie sich geschminkt wieder in Mystique verwandelt. Sich selbst blau zu bemalen und Punkte auf den ganzen Körper zu bekommen, klingt nicht so, als ob das in ein paar Minuten erledigt wäre, aber Romijn ist trotzdem sehr froh, wieder an Bord zu sein.

"Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Surreal und wunderbar, sowohl mit meiner alten als auch mit einer neuen Besetzung zusammen zu sein", sagte sie. Romijn dreht derzeit Avengers: Doomsday, obwohl wir hoffen, dass sie nicht zu viel Screentime hat, um ein paar Stunden im Make-up-Stuhl zu sparen.

Avengers: Doomsday erscheint am 12. Dezember 2026.