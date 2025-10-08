Rebecca Ferguson über den kommenden Dune-Film: "Ich bin mir nicht sicher, ob ich da sein sollte und Denis hatte eine kleine Idee"

HQ

Im kommenden dritten Kapitel der Dune -Filmreihe, die als Dune: Part Three und nicht als Dune: Messiah (wie das Buch, auf dem sie basiert, genannt wird) genannt wird, können wir erwarten, dass eine Figur auftaucht, die sonst keine große Rolle im Ausgangsmaterial spielt.

Obwohl es eine Schlüsselfigur im Originalbuch und in den ersten beiden Filmen war, tritt Lady Jessica in der Geschichte von Messiah in den Hintergrund, so dass sich natürlich die Frage stellte, ob wir Rebecca Ferguson überhaupt im kommenden Film erwarten sollten. Es stellt sich heraus, dass wir das auch erwarten sollten.

Im Gespräch mit IndieWire erklärte Ferguson, dass sie im kommenden Film überhaupt nicht viel mitspielt, aber dass Villeneuve eine Idee hatte, so dass sie bis zu einem gewissen Grad präsent ist.

"Ich habe keine große Rolle in diesem Film, [sie] ist nur knapp im Buch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da sein sollte und Denis hatte eine kleine Idee. Das Drehbuch ist phänomenal. Es ist wirklich schwer, einen Film zu machen, es ist ein so dichtes Buch. Es gibt so viel zu erzählen. [Denis] taucht ein und aus und er versucht es und er möchte bestimmte Verbindungen und Tentakel zu dem Buch haben. Was auch immer Denis anfasst, finde ich phänomenal."

Ferguson hat angeblich bereits ihre Szenen für den Film gedreht. Was den Rest der Produktion betrifft, so ist diese vor der Premiere des Films im Dezember 2026 noch im Gange.