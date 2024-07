Rebecca Ferguson hat sich dem Peaky Blinders Film angeschlossen

HQ

Wenn du einen zusätzlichen Grund brauchst, dir den Peaky Blinders Film anzusehen, wenn er irgendwann erscheint, dann haben wir einen zusätzlichen Grund, der alle Fans von Mission: Impossible, Silo, Doctor Sleep und Dune glücklich machen wird.

Es wurde bestätigt, dass Rebecca FergusonPeaky Blinders in dem Film mitspielen wird, obwohl die genaue Rolle, die die schwedische Schauspielerin spielen wird, noch nicht bestätigt wurde. Vielleicht wird sie den letzten großen Antagonisten spielen, den Cillian Murphys Tommy Shelby überwinden muss, ein Job, mit dem sie dank der Rolle von Rose the Hat in Doctor Sleep ein wenig Erfahrung hat.

Was das genaue Veröffentlichungsdatum für den Peaky Blinders -Film betrifft, so wurde dies noch nicht festgelegt, da sich der Film noch in der Vorproduktion befindet. Die Dreharbeiten werden jedoch voraussichtlich im Herbst stattfinden, so dass vielleicht Anfang 2025 ein fester Termin festgelegt wird.