Rebecca Ferguson: Dune "ist nichts im Vergleich zu Dune: Part Two"

Es ist fast an der Zeit, nach Arrakis zurückzukehren, denn später in diesem Jahr wird Dune: Part Two in die Kinos kommen, und wenn man dem schwedischen Star, der Schauspielerin Rebecca Ferguson, Glauben schenken darf, wird es ein Film sein, der dem Publikum etwas zum Verlieben geben wird. In einem Interview mit Collider sagte sie Folgendes:

"Ich lächle gerade so viel. Es ist so verdammt gut. Ich werde emotional, wenn ich darüber spreche, weil ich Denny [Villeneuve] und Greig [Fraser] liebe und ich das Team liebe. Aber Alter, Nummer eins ist phänomenal und groß und grandios, und dann gehst du zu Nahaufnahmen und den Bildern und dem Schauspiel. Ja, es ist alles großartig. Es ist verdammt nichts im Vergleich zu Nummer zwei. Zweitens, es ist wie ein verdammter Schlag in die Magengrube. Es ist unwirklich.

"Ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe das Drehbuch gelesen. Ich habe das Filmmaterial gesehen. Ich bin ans Set gekommen, wenn ich nicht drehe, was ich übrigens nicht tue, weil ich zu beschäftigt und müde bin und es mir egal ist. Ich bin fertig. Ich wollte die Setups sehen. Ich wollte sehen, wie Austin Butler das tat, was er tat. Es ist unglaublich. Es gibt keine Worte. Die Kostüme, [Jacqueline Wests] Kostüme, was Austin in diese Figur einbringt, was Christopher Walken macht. Ich meine, es ist unwirklich."

Als Denis Villeneuves Film Dune 2021 in die Kinos kam, war er ein sofortiger Erfolg, wurde für nicht weniger als zehn Oscars nominiert und gewann später sechs davon. Neben Rebecca Ferguson sehen wir mit Stellan Skarsgård noch einen weiteren schwedischen Schauspieler. Aber der Film hat eine lange Liste großartiger Schauspieler wie Christopher Walken, Austin Butler, Zendaya und Josh Brolin, um nur einige zu nennen. Am 3. November 2023 kommt Dune: Part Two in die Kinos und danach soll ein dritter Film, Messiah, die Trilogie vervollständigen.