Reanimal wird im Februar 2026 auf PC und Konsolen erscheinen

Vor der Veranstaltung Xbox Partner Preview wurde bestätigt, dass Tarsier Studios anwesend sein wird, um einen weiteren Blick auf Reanimal zu zeigen. Der Horror-Entwickler, der vor allem für Little Nightmares 1 und 2 bekannt ist, tauchte auf und teilte einige interessante Neuigkeiten über das Spiel, darunter einen frischen Trailer, der weiter andeutete, was man von diesem erwarteten Projekt erwarten kann.

Weitere Neuigkeiten umfassten die Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatums, das auf den 13. Februar 2026 angesetzt ist. Ja, Freitag, der 13. für ein gruseliges Spiel, es könnte keinen passenderen Tag geben. Auch wenn es nur noch ein paar Monate dauert, bist du vielleicht schon kaum dabei, in die Action einzusteigen, und wenn das nach dir passt, gibt es die letzte gute Nachricht rund um die Demo des Spiels, die gerade für Fans auf PC, PS5 und Xbox Series X/S verfügbar gemacht wurde.

Die einzig logische nächste Frage ist also: Was machst du hier noch? Fang an mit Steam, dem PlayStation Store oder dem Microsoft Store und probiere jetzt einen Teil von Reanimal aus.