Reanimal öffnet die Tür für mehr Spieler mit Friend's Pass

HQ

Es ist leicht nachvollziehbar, warum viele Entwickler und Publisher Online-Gaming angehen. Koop-Spielen erfordert zwei Exemplare eines Spiels, und in deren Welt bedeutet das doppelte Verkäufe. Aber stimmt das wirklich?

Kürzlich wurde berichtet, dass It Takes Two über 27 Millionen Exemplare verkauft hat, trotz äußerst großzügiger Regeln für Online-Gaming, bei denen man sein Exemplar an jemand anderen ausleihen kann, der dann spielen kann, auch wenn er den betreffenden Titel nicht gekauft hat. Hätte es sich ohne dieses großzügige Feature so gut verkauft?

Wie auch immer die Antwort auf diese Frage lautet, im letzten Jahr haben wir immer mehr Spiele gesehen, die diese Funktionalität bieten, und jetzt können wir einen weiteren Titel auf die Liste setzen. Via Bluesky, Swedish developer Tarsier Studios‬ writes that their upcoming title Reanimal will have a so-called "Friend's Pass," which means that this will also be a title where you only need to buy one copy, which you can then digitally lend to a friend to play co-op.

Wir hoffen, dass weitere folgen werden, denn es scheint gut für das Geschäft zu sein, großzügig damit umzugehen.