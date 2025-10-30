Reanimal Hands-On Vorschau: Die natürliche Entwicklung von Little Nightmares

HQ

Wenn ihr, wie ich, dachtet, dass Little Nightmares 3 ein enttäuschender Blick auf die Zukunft der Serie ist, dann habe ich gute Nachrichten. Die ursprünglichen Entwickler der Serie, Tarsier Studios, werden bald ihre Sicht darauf darlegen, wie sich die von ihnen entwickelte Formel - inspiriert von Playdead - weiterentwickeln kann. Und nach der 30-minütigen Steam Next Fest-Demo zu urteilen, die ich kürzlich gespielt habe, sind sie gut positioniert, um eines der besten Horrorspiele des nächsten Jahres abzuliefern.

Du musst nicht viel Zeit in der Welt von Reanimal verbringen, um zu erkennen, dass es vom selben Entwickler wie Little Nightmares stammt. Wie in dieser Serie schlüpfst du in die Rolle eines kleinen, maskierten Kindes in einer beängstigenden Welt voller großer Erwachsener, die dir Schaden zufügen wollen. Du löst überschaubare Rätsel, schleichst dich an Gefahren vorbei, bevor du in hektischen Fluchtsequenzen unweigerlich die Flucht ergreifen musst.

Aber Reanimal bietet auch viele neue Funktionen, die es anders machen. Zum Beispiel beginnt die Demo (und anscheinend auch die Vollversion) in einem Boot, über das du (der Junge) die volle Kontrolle hast. Du segelst zwischen leuchtenden Bojen, bis du einen Körper leblos im dunklen Wasser treiben siehst. Du ziehst es heraus, führst eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch und wenn du es schaffst, das Mädchen (einfach "The Girl" genannt) wieder zum Leben zu erwecken. Das Mädchen kann von einem anderen Spieler gesteuert werden. Und obwohl Little Nightmares 3 zuerst im Koop-Modus war, ist es neu bei Tarsier, und Reanimal bietet auch lokalen Koop-Modus. Ja bitte! Die andere Neuerung ist, dass die Charaktere sprechen. Zugegebenermaßen nicht viel, aber sie reden doch. In der Demo beschränkte es sich auf wenige Sätze, aber es wird interessant sein zu sehen, ob diese Änderung zu einem spürbar direkteren Storytelling führen wird.

Im Boot segeln die beiden Kinder auf eine Spalte in einer gigantischen senkrechten Felswand zu. In der Schlucht hinter der Spalte spritzen Gesteinsbrocken herab, und am Ausgang versperren Minen fast den Ausweg. Gastfreundlich ist es nicht. Auf der anderen Seite ist es visuell beeindruckend mit einer Atmosphäre, die so dicht ist, dass selbst ein japanisches Kochmesser einen harten Job machen würde, sie zu durchschneiden. An Land erkunde ich eine Art Produktionshallen, Toiletten und Abwasserkanäle. Es ist auf genau die richtige Art und Weise schmutzig und bedrückend und fühlt sich ganz anders gruselig und bedrohlich an als die weitaus saubereren Umgebungen von Little Nightmares 3.

Die beeindruckendste Entwicklung - und ein wesentlicher Beitrag zur hervorragenden Atmosphäre - ist jedoch die neue Kinokamera. Little Nightmares Spiele haben schon immer eine Side-Scrolling-Perspektive verwendet, bei der man sich oft auch in die Tiefe bewegen konnte. Klassisches 2,5D. Die Kamera von Reanimals ist viel freier und nahezu ständig in Bewegung. Es sieht zum einen brillant aus und reduziert auch die unbeholfene Beurteilung der Tiefe, die Little Nightmares schon immer geplagt hat. Ich freue mich schon darauf zu sehen, was Tarsier damit anstellen kann, in den Szenen, die wir in den Trailern gesehen haben.

Beim Durchstöbern der hallenden Fabrikhallen stellt sich heraus, dass unsere Protagonisten eine Mission haben. Sie sind auf der Suche nach einem dritten Kind, Hood, das nicht sofort mitkommen will. Ihre Suche nach Hood führt sie von der Fabrik zu einem Bahnhof, wo wir auf das Monster der Demo treffen, eine klassische humanoide, tonähnliche Kreatur namens Sniffer. Vom Aussehen und Verhalten her ist er den klassischen Little Nightmares-Gegnern ein wenig ähnlich, als ich es mir erhofft hatte, aber wie die Trailer bewiesen haben, gibt es zum Glück weitaus unverschämtere Monster, vor denen man fliehen kann.

Abgesehen von dem allzu vertrauten Design von Sniffer ist das einzige, worüber ich mich beschweren kann, eine etwas obskure Lösung für ein einfaches Rätsel, bei dem Kinder einen Schlüssel finden, indem sie einen Toilettenkolben auf einer Toilette verwenden, woraufhin eine (sehr dünne) Leiche aufspringt und der Schlüssel aus der Leiche herauskommt. Nichts an dem Puzzle war schwierig, aber es fühlte sich unlogisch an, was mich aus der Erfahrung herausnahm.

Mit anderen Worten, wir befinden uns in der absoluten Detailabteilung. Die erste halbe Stunde von Reanimals baut meisterhaft die Atmosphäre auf und die Neuzugänge wie das Boot und die Kamera lassen mich gespannt sein, wie Tarsier ihren brillanten Stil entwickeln können. Und so brisant der neueste Trailer vor allem ist, 2026 kann nicht schnell genug kommen.