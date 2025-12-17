Reanimal hat vor seiner Veröffentlichung im Februar Gold erreicht

HQ

Auch wenn einige von uns noch von 2025 als überraschend großes Jahr für Spielveröffentlichungen zu kämpfen haben, bleibt keine Zeit zur Erholung, denn auch 2026 scheint ziemlich gewaltig zu werden. Es geht mit einem Knall los, denn schon im Februar erwarten wir große Horror-Hits wie Resident Evil Requiem und Tarsiers Reanimal.

Es scheint, dass das kommende Horror-Abenteuer von Tarsier Studios so gut wie für den Start steht, da bestätigt wurde, dass es Gold erreicht hat. Falls du nicht weißt, was Gold bedeutet: Das bestätigt im Grunde, dass das Spiel von den Entwicklern so gut wie bereit für den Launch ist, was an die Zeit erinnert, als Spiele an Plattformbesitzer auf Discs geschickt werden mussten, um deren Qualität zu gewährleisten.

Dies wurde vom Publisher des Spiels, THQ Nordic, in einem Beitrag in den sozialen Medien bestätigt. Reanimal erscheint am 13. Februar 2026, und wenn du etwas zum Lesen suchst, während du dir die Zeit vertreibst, warum schau dir nicht unser saftiges Interview mit dem Narrative Director des Spiels hier an?