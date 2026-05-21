Reanimal hat 1 Million Exemplare verkauft, wobei Embracer es als "etwas, worauf man wirklich langfristig aufbauen sollte" bezeichnet.

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Während Bandai Namco und Supermassive Games heutzutage die Verwalter der Little Nightmares-Reihe sind, nachdem Tarsier Studios vor einigen Jahren das IP aufgegeben haben, scheint der Indie-Entwickler es geschafft zu haben, seinen Platz zu finden, denn das kürzlich erschienene Reanimal hat sich als riesiger Erfolg bei den Spielern erwiesen. Kritiker und sogar die Aktionäre bei Embracer.

Wir sagen das, weil im jüngsten Finanzbericht von Embracer eine kurze Notiz an Tarsier und Reanimal geschrieben wird, in der enthüllt wird, dass das Spiel bereits eine Million Exemplare verkauft hat und es der Beginn einer neuen Reihe für den Entwickler sein könnte.

"Im Quartal wurde auch Reanimal veröffentlicht, was von Fans und Kritikern gleichermaßen gut aufgenommen wurde. Als neue IP schnitt das Spiel gut ab und wurde seit der Veröffentlichung über eine Million verkaufte Exemplare verkauft. Das unglaubliche Team von Tarsier Studios hat mit dieser neuen IP die Herzen und Köpfe der Spieler erobert und hat etwas, worauf man langfristig wirklich aufbauen kann."

Falls du Reanimal noch nicht gespielt hast, empfehlen wir, es auszuprobieren, da wir begeisterte Eindrücke aus unserer Zeit mit dem Titel geteilt haben. Derzeit kann man Reanimal auch auf einer Vielzahl von Plattformen spielen, da es auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 erschienen ist.