Realm of Ink startet am 17. Mai in den Early Access

Mit der begrenzten Anzahl von AAA-Projekten, die für diesen Mai geplant sind, ist es wirklich der perfekte Zeitpunkt, um in einen Indie-Film einzutauchen. Für diejenigen, die auf der Suche nach einem stylischen Spiel mit einem Action-Roguelite-Thema sind, haben wir vielleicht genau das perfekte Spiel für Sie, denn der chinesische Entwickler Leap Studio hat nun bestätigt, dass Realm of Ink ab dem 17. Mai über seine Early-Access-Plattform zu Steam kommen wird.

Das Spiel verwendet eine 2,5D-Tuschemalerei im chinesischen Stil und eine moderne Art Direction, die mit einer Kampfsuite kombiniert wird, die zweifellos viele an Hades erinnert. Die Geschichte des Spiels versucht, die philosophische Bedeutung des Lebens zu erforschen, während sie sich in das Territorium des Nihilismus und Existenzialismus begibt, aber wie sich all dies in einem Spielerlebnis niederschlägt, werden wir Mitte Mai einen guten Vorgeschmack darauf bekommen.

Denn Realm of Ink wird als Early-Access-Titel mit vier Akten und acht Bossen zum Durchspielen erscheinen. Der erste der spielbaren Charaktere wird ebenfalls zugänglich sein, mit diesem Red the Swordswoman, der drei einzigartige Waffen verwenden kann. Erwarten Sie außerdem 20 Ink Gem Fähigkeiten, die auf vier Qualitätsstufen aufgeteilt sind, sowie 15 Ink Pets, die in über 40 einzigartigen Formen erhältlich sind. 150 Perks heben das Buildcrafting auf ein neues Level, und all das kann erlebt werden, während man sich durch etwa 30 % der gesamten Handlung tuckert. Solltest du jedoch das Ende des Early Access erreichen, bedeutet ein Endless -Modus, dass du unbegrenzt weiterspielen kannst.

Leap Studio hat versprochen, dass Realm of Ink in seinem 1.0-Zustand starten und später im Jahr 2024 für Konsolen erscheinen wird, während die Early-Access-Version mehreren Updates unterliegt, die neue Inhalte (wie mehr spielbare Charaktere, zusätzliche Waffen und Ink Pets, zusätzliche Bosse und Gameplay-Mechaniken und mehr) und weitere Optimierungen hinzufügen. Über all das werden wir in einer kommenden Roadmap mehr erfahren.

Bis es soweit ist, solltet ihr euch unbedingt den neuen Animitta Asura Bosskampf-Trailer für Realm of Ink unten ansehen.